JustWebJob

Надежно и качественно!

Здравствуйте! Мы рады предложить Вам следующие услуги:

1. Написание рефератов, курсовых работ и пр.

2. Написание текстов (статьи, пресс-релизы и пр.)

3. Создание и тестирование сайтов

4. Работа с аудио и видео

Работа осуществляется по предоплате, возможны варианты:

1. 100% предоплата через системы Webmoney или Яндекс

2. 100% предоплата через СБС (Сервис Безопасных Сделок - внутренний сервис Веблансера) + оплата комиссии(!) на вывод средств!

Мы рады каждому клиенту, обращайтесь к нам! [email protected]