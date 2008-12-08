JustWebJob

Надежно и качественно!
Здравствуйте! Мы рады предложить Вам следующие услуги:
1. Написание рефератов, курсовых работ и пр.
2. Написание текстов (статьи, пресс-релизы и пр.)
3. Создание и тестирование сайтов
4. Работа с аудио и видео
Работа осуществляется по предоплате, возможны варианты:
1. 100% предоплата через системы Webmoney или Яндекс
2. 100% предоплата через СБС (Сервис Безопасных Сделок - внутренний сервис Веблансера) + оплата комиссии(!) на вывод средств!
Мы рады каждому клиенту, обращайтесь к нам! [email protected]
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