Анастасия Чурилова Just_AnastasyJust_Anastasy
27 летРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн сайта. Сайты на Tilda. Оформление инфопродуктов.
Добрый день! Меня зовут Анастасия. Нужен качественный дизайн по доступной цене? Тогда вы на нужной странице.
В мои услуги входит:
-создание сайта на платформе Tilda и его адаптация под все устройства;
-дизайн сайта в Adobe Photoshop и Figma(без вёрстки)
-дизайн чек-листов, гайдов и различных инфопродуктов.
Связаться со мной можно любым удобным для Вас способом через мой сайт: just-anastasy.tilda.ws
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