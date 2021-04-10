Just_Denchik

Строганов Денис
E-mail: [email protected]
Возраст: 30 лет
Опыт работы:
Прошел курсы по верстке, сверстал несколько макетов для закрепления выученного. В данный момент прохожу курс по js. Хотел бы попробовать свои силы на реальных проектах.
Мой GitHub: https://github.com/denchik91
Дополнительные сведения:
Прошел курс по верстке на Udemy
Знаком с методологией БЭМ
Grid, Flex, Bootstrap
Препроцессоры SASS/SCSS
Адаптивная верстка
Небольшой опыт с GIT и gulp
JS на базовом уровне
Цели:
Начать применять полученные знания по верстке в реальных проектах и перенимать опыт у профессионалов своего дела. Улучшить английский, дорасти до Senior Front-end разработчика.