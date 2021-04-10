Just_Denchik

Строганов Денис

E-mail: [email protected]

Возраст: 30 лет

Опыт работы:

Прошел курсы по верстке, сверстал несколько макетов для закрепления выученного. В данный момент прохожу курс по js. Хотел бы попробовать свои силы на реальных проектах.

Мой GitHub: https://github.com/denchik91

Дополнительные сведения:

Прошел курс по верстке на Udemy

Знаком с методологией БЭМ

Grid, Flex, Bootstrap

Препроцессоры SASS/SCSS

Адаптивная верстка

Небольшой опыт с GIT и gulp

JS на базовом уровне

Цели:

Начать применять полученные знания по верстке в реальных проектах и перенимать опыт у профессионалов своего дела. Улучшить английский, дорасти до Senior Front-end разработчика.