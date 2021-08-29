Аналитика - это круто
АНАЛИТИК
Энергичный, креативный, контактный, инициативный, пунктуальный,
предпочитаю не стандартные решения
Сбор и систематизация информации в любом виде и объеме, её статистическое и динамичное накопление; анализ активностей предприятия и продаж в любом разрезе, любой сложности.
Более 10 лет опыта работы в аналитике и коммерческой торговле в ведущих компаниях Украины; имею опыт работы
на рынке с высоким уровнем внешней и внутренней конкуренции.
Владею устным и письменным английским языком на уровне «выше среднего», легко общаюсь с иностранными партнерами и знакомыми (переписка, телефонные переговоры).
Опытный пользователь Microsoft Excel, Access, Power Point, 1С v7/v8, Nielsen, MEMRB, SPOT 2D