Аналитика - это круто

АНАЛИТИК

Энергичный, креативный, контактный, инициативный, пунктуальный,

предпочитаю не стандартные решения

Сбор и систематизация информации в любом виде и объеме, её статистическое и динамичное накопление; анализ активностей предприятия и продаж в любом разрезе, любой сложности.

Более 10 лет опыта работы в аналитике и коммерческой торговле в ведущих компаниях Украины; имею опыт работы

на рынке с высоким уровнем внешней и внутренней конкуренции.

Владею устным и письменным английским языком на уровне «выше среднего», легко общаюсь с иностранными партнерами и знакомыми (переписка, телефонные переговоры).

Опытный пользователь Microsoft Excel, Access, Power Point, 1С v7/v8, Nielsen, MEMRB, SPOT 2D