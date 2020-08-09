Just_Nadiia

Возьму бесплатно на продвижение бизнес-аккаунт

Всем привет, я сейчас осваиваю тему продвижения в Instagram. Обучаюсь на курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное инстаграм - агентство Brand U! Мне нужно учится на реальном проекте. Мое предложение: я бесплатно на протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт: поработаю над контентом, фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу. Как результат , у вас могут появится потенциальные клиенты и продажи. В противном случае вы ничего не теряете. От вас требуется только:

1) Дать свое согласие

2) Передать мне логин и пароль

3) Отвечать на мои вопросы /предоставить на съёмку товар или дать фото

4) Выделить на рекламу от 50$, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому Инстаграму ( Фейсбуку ) , а не мне в карман. Кто готов сотрудничать, просьба писать на Вайбер +48 600 599 910