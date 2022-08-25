Just_Romarik

Создание Телеграм ботов различной направленности:
- Взаимодействие с бонусными системами в магазинах
- Взаимодействие между клиентом и заказчиком
- Система контроля / выполнения заявок между пользователями и администраторами
- Подбор товаров и услуг на основании местоположения
- Боты-личные помощники
и т.д.
-------------------------------
- Написание скриптов по автоматизации различных процессов
- Парсинг сайтов
-------------------------------
- Работы с БД
-------------------------------
- Разработка конфигураций на 1С под ключ, разработка расширений, знание основных типовых конфигураций
-------------------------------
- Основной стек: Python, Selenium, SQL, HTML, CSS, JavaScript, 1С
------------------------------
- Работаю быстро, четко по тз, всегда вношу предложения по оптимизации и проявляю инициативу там, где это необходимо