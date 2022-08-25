Just_Romarik

Создание Телеграм ботов различной направленности:

- Взаимодействие с бонусными системами в магазинах

- Взаимодействие между клиентом и заказчиком

- Система контроля / выполнения заявок между пользователями и администраторами

- Подбор товаров и услуг на основании местоположения

- Боты-личные помощники

и т.д.

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- Написание скриптов по автоматизации различных процессов

- Парсинг сайтов

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- Работы с БД

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- Разработка конфигураций на 1С под ключ, разработка расширений, знание основных типовых конфигураций

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- Основной стек: Python, Selenium, SQL, HTML, CSS, JavaScript, 1С

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- Работаю быстро, четко по тз, всегда вношу предложения по оптимизации и проявляю инициативу там, где это необходимо