Just_business

Специалист по налогообложению, Бухгалтер

Желаете получить экспертное решение ваших проблем:

- Нужна помощь при открытии/ликвидации бизнеса или в подборе оптимальной системы налогообложения и экономии на налогах?

- Необходимо поставить бухгалтерский и налоговый учет с нуля?

- Навести порядок в документах?

- Решить кадровые вопросы?

- Отправить отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и заплатить налог?

- Хотите проверить работу нынешнего бухгалтера?



Большой опыт в сфере работы с маркетплейсами, розничная торговля, услуги, инфобизнеса.

Профессионально и быстро помогу Вам решить вопросы. Со мной предпринимателю спокойно!