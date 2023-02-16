Just_business

Специалист по налогообложению, Бухгалтер
Желаете получить экспертное решение ваших проблем:
- Нужна помощь при открытии/ликвидации бизнеса или в подборе оптимальной системы налогообложения и экономии на налогах?
- Необходимо поставить бухгалтерский и налоговый учет с нуля?
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- Отправить отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и заплатить налог?
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Большой опыт в сфере работы с маркетплейсами, розничная торговля, услуги, инфобизнеса.
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