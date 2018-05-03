Justjeckill1993

Евгений Дупленко Justjeckill1993

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Образование:

 2010 - 2015 - Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна. Специальность: подъёмно-транспортные

машины и механизмы. Специалист:инженер-механик.

 

Дополнительное образование:

01.2018 – 03.2018 – Онлайн - курсы Битрикс (Контент –менеджер, основы администрирования).

10.2017 – 12.2017 – Онлайн курсы «Мануальное тестирование» QA TestLab.

12.2014 – 02.2015 – Hi5 School.Мануальное тестирование программного обеспечения.

11.2014 – 08.2016 – EnglishHouse. Курсы английского языка.

09.2012 – 06.2014 – Военная кафедра при университете .Получено звание младшего лейтенанта. Помимо стандартных обязанностей военнослужащего являлся писарем взвода и основным писарем роты.

 

Профессиональные навыки:

  • Знание методологий и этапов разработки ПО;
  • Знание техник тест - дизайна;
  • Понимание сути тестирования функциональности, производительности, вёрстки, AB тестирования, регрессионного и приемочного тестирования;
  • Создание тестовой документации (тест-кейсы, баг-репорты, чек-листы);
  • Навыки работы в баг-трекинговых системах (Jira, Mantis);
  • Базовые знания HTML/CSS;
  • Базовые знания CMS (Битрикс);
  • Уверенный пользователь программ Microsoft Office (Word, Excel)
Опыт работы:

 

            01.2018 –03.2018 – проходил стажировку в компании «Sunline» на должности контент – менеджер CMS Битрикс, тестировщик

Обязанности:

·       Изменение настроек интернет – магазинов вБитрикс;

·       Добавление контента;

·       Тестирование верстки, функциональностей интернет– магазинов;

·       Составление отчетов

 

            06.2015 – 02.2016 – Копирайтер/рерайтер,веб – Студия «Paradise».Разработка и продвижение интернет – магазинов, сайтов, рекламы.

Обязанности:

  • Написание статей для SEO - наполнения;
  • Встречи, совещания и обсуждения с клиентами (уточнение деталей по поводу желаемого

    продукта), работа в команде специалистов;

Знание языков:

- русский, украинский – native;

- польский – intermediate;

- английский – intermediate;

- японский – basic;

 

Личные качества:аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и

самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость, ответственность, стремление

к профессиональному росту, грамотная письменная и устная речь, коммуникативные

навыки.