Justjeckill1993

Образование:
2010 - 2015 - Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна. Специальность: подъёмно-транспортные
машины и механизмы. Специалист:инженер-механик.
Дополнительное образование:
01.2018 – 03.2018 – Онлайн - курсы Битрикс (Контент –менеджер, основы администрирования).
10.2017 – 12.2017 – Онлайн курсы «Мануальное тестирование» QA TestLab.
12.2014 – 02.2015 – Hi5 School.Мануальное тестирование программного обеспечения.
11.2014 – 08.2016 – EnglishHouse. Курсы английского языка.
09.2012 – 06.2014 – Военная кафедра при университете .Получено звание младшего лейтенанта. Помимо стандартных обязанностей военнослужащего являлся писарем взвода и основным писарем роты.
Профессиональные навыки:
- Знание методологий и этапов разработки ПО;
- Знание техник тест - дизайна;
- Понимание сути тестирования функциональности, производительности, вёрстки, AB тестирования, регрессионного и приемочного тестирования;
- Создание тестовой документации (тест-кейсы, баг-репорты, чек-листы);
- Навыки работы в баг-трекинговых системах (Jira, Mantis);
- Базовые знания HTML/CSS;
- Базовые знания CMS (Битрикс);
- Уверенный пользователь программ Microsoft Office (Word, Excel)
01.2018 –03.2018 – проходил стажировку в компании «Sunline» на должности контент – менеджер CMS Битрикс, тестировщик
Обязанности:
· Изменение настроек интернет – магазинов вБитрикс;
· Добавление контента;
· Тестирование верстки, функциональностей интернет– магазинов;
· Составление отчетов
06.2015 – 02.2016 – Копирайтер/рерайтер,веб – Студия «Paradise».Разработка и продвижение интернет – магазинов, сайтов, рекламы.
Обязанности:
- Написание статей для SEO - наполнения;
- Встречи, совещания и обсуждения с клиентами (уточнение деталей по поводу желаемого
продукта), работа в команде специалистов;
- русский, украинский – native;
- польский – intermediate;
- английский – intermediate;
- японский – basic;
Личные качества:аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и
самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость, ответственность, стремление
к профессиональному росту, грамотная письменная и устная речь, коммуникативные
навыки.