Имею опыт работы в Adobe Photoshop и Sony Vegas Pro .

Добрый день!

Я закончил курсы в школе SOS Computer по специальнастям :Пользователь ПК,Графика и Web-дизайн.

Занимаюсь обработкой и ретушью фотографии.

Мои услуги по работе с фотографией:

1.Реставрация старых фотоснимков

2.Ретушь

3.Удаление шума, повышение резкости фотографии

4.Цветокоррекция, изменение свето-теневого рисунка

5.Подготовка изображений для интернет-магазина

6.Обтравка и ретушь предметов на фото

7.Замена цвета отдельных объектов на снимке

8.Наложение водяных знаков, копирайтов, штампов на фото

Работаю по предоплате 50%

На проверку присылаю превью с водяными знаками, исходники только после полной оплаты, оплата - WebMoney

После оплаты отпишитесь, пожалуйста, в Skype.

В случае 100%-ной предоплаты исключаем превью.

Skype:juzicasio

email:[email protected]