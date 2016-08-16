Добрый день!
Я закончил курсы в школе SOS Computer по специальнастям :Пользователь ПК,Графика и Web-дизайн.
Занимаюсь обработкой и ретушью фотографии.
Мои услуги по работе с фотографией:
1.Реставрация старых фотоснимков
2.Ретушь
3.Удаление шума, повышение резкости фотографии
4.Цветокоррекция, изменение свето-теневого рисунка
5.Подготовка изображений для интернет-магазина
6.Обтравка и ретушь предметов на фото
7.Замена цвета отдельных объектов на снимке
8.Наложение водяных знаков, копирайтов, штампов на фото
Работаю по предоплате 50%
На проверку присылаю превью с водяными знаками, исходники только после полной оплаты, оплата - WebMoney
После оплаты отпишитесь, пожалуйста, в Skype.
В случае 100%-ной предоплаты исключаем превью.
Skype:juzicasio
email:[email protected]