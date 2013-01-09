Создание рекламных баннеров, разработка дизайнов
Создание рекламных баннеров, фотокниг, рекламных листовок, разработка дизайнов, обработка фотографий и многое другое. 15$/баннер. Остальное от обьемов.
Сроки выполнения работ зависят от сложности ТЗ и объемов. Баннер за один вечер. Работа выполняется по всем требованиям Заказчика, учитывая все замечания в процессе работы. Есть основная работа, поэтому работаю по вечерам.
Портфолио
- Без названия124 просмотра
- Без названия130 просмотров
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- Без названия160 просмотров
- Дизайн визитки131 просмотр
- Без названия140 просмотров
- Зимняя сказка157 просмотров
- Без названия135 просмотров
- Без названия119 просмотров
- Без названия123 просмотра
- Макет флаера для дискотеки334 просмотра
- Без названия132 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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Обработка фотографий
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