Создание рекламных баннеров, разработка дизайнов

Создание рекламных баннеров, фотокниг, рекламных листовок, разработка дизайнов, обработка фотографий и многое другое. 15$/баннер. Остальное от обьемов.

Сроки выполнения работ зависят от сложности ТЗ и объемов. Баннер за один вечер. Работа выполняется по всем требованиям Заказчика, учитывая все замечания в процессе работы. Есть основная работа, поэтому работаю по вечерам.