Jysik

Оксана Цымбалюк Jysik

 
36 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание рекламных баннеров, разработка дизайнов

Создание рекламных баннеров, фотокниг, рекламных листовок, разработка дизайнов, обработка фотографий и многое другое. 15$/баннер. Остальное от обьемов.

Сроки выполнения работ зависят от сложности ТЗ и объемов. Баннер за один вечер. Работа выполняется по всем требованиям Заказчика, учитывая все замечания в процессе работы. Есть основная работа, поэтому работаю по вечерам.

Портфолио
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#2246
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3085