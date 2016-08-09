Ищу работу Бухгалтер, можно удаленно.

Козлова Ольга

Желаемая должность:

Бухгалтер

Зарплата:

45 000 руб. в месяц

Тип работы:

не имеет значения

Место работы:

не имеет значения

Ф.И.О.:

Козлова Ольга

Телефон:

+7 (925) 266-08-90

Электронная почта:

[email protected]

Личная информация

Город проживания:

Москва

Образование:

Высшее

Дата рождения:

3 ноября 1969 г. (46 лет)

Пол:

женский

Опыт работы

Период работы:

С октября 2013 года по настоящее время (2 года и 9 месяцев)

Должность:

Бухгалтер

В организации:

Производственная организация, г.Москва

Должностные обязанности и достижения:

Работаю по счетам 60,70,51,19.05. В программах 1С: УПП 8.2, Интернет-банк, отчетность ИФНС по НДС - экспорт

Период работы:

С ноября 2011 по январь 2014 года (2 года и 3 месяца)

Должность:

Индивидуальная деятельность

В организации:

Бухгалтерские и репетиторские услуги

Должностные обязанности и достижения:

Бухгалтерские услуги, ведение учета в 1С:7.7, 1С:8, Подготовка и сдача отчетности в Контур-Экстерн, работа с Интернет и Клиент банком. Рекламные объявления, слайды. Преподавательская деятельность. УСН, ОСНО, ЕНВД

Период работы:

С июля 2012 по ноябрь 2012 года (5 месяцев)

Должность:

Главный бухгалтер

В организации:

Организация проектирование и установка, обслуживание систем пожаротушения

Должностные обязанности и достижения:

Общий контроль ведения учета и отчетности (управление 2 чел.), непосредственно счета 62, 50, 51, 76, 20, 25, 26, 70, 71, акты сверки, отчетность ПФР, ФСС, ФНС, СТАТИСТИКА, загрязнение окружающей среды. Программы: 1с:8.2, Интернет-банк, Контур, Консультант плюс. Регулирование разногласий с проверяющими инстанциями.

Период работы:

С июля 2011 по октябрь 2011 года (4 месяца)

Должность:

Бухгалтер

В организации:

Оптово-розничная компания, г.Москва

Должностные обязанности и достижения:

Непосредственно со счетами 62, 51, контроль и управление просроченной задолженностью, выставление документов, закрытие гос.контрактов.

Период работы:

С июня 2002 по ноябрь 2010 года (8 лет и 6 месяцев)

Должность:

Индивидуальный предприниматель

В организации:

ИП, г.Междуреченск

Должностные обязанности и достижения:

Бухгалтерский учет в полном объеме малых предприятий и ИП, открытие, закрытие ИП, восстановление учета, сдача отчетности. Репетиторство студентов ВУЗов экономических специальностей. Привлечение инвестиций для инноваций через сеть Бизнес-ангелы, переговоры, сопровождение сделки.

Образование

Учебное заведение:

Региональный финансово-экономический институт

Дата окончания:

2010 год

Уровень образования:

Высшее

Факультет:

Экономика, анализ и аудит

Специальность:

Экономист

Форма обучения:

Заочная

Учебное заведение:

Междуреченский горно-строительный колледж

Дата окончания:

2002 год

Уровень образования:

Среднее специальное

Специальность:

Бухгалтер

Форма обучения:

Очно-заочная

Учебное заведение:

Новосибирский высший колледж информатики

Дата окончания:

1989 год

Уровень образования:

Среднее специальное

Специальность:

Техник-электрик ЭВМ

Форма обучения:

Очно-заочная

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения:

Умение работать в программах: 1С:8.2, Контур, Экстерн, Интернет-банк, Налогоплательщик ЮЛ, XL, программы по бизнес-планированию. Владею навыками управления (опыт заведующей переписным участком в переписи 2010г.: 4 чел.- 2 уровень, 18 чел.- третий уровень, результат - медаль и звание "Ветеран труда"). Красный диплом колледжа. Автор статей по бухгалтерскому учету и кадровому делу в журналах: "Упрощенная бухгалтерия" и "Право". В настоящее время сотрудничество с профессиональными изданиями в качестве автора.

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