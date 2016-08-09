Козлова Ольга
Желаемая должность:
Бухгалтер
Зарплата:
45 000 руб. в месяц
Тип работы:
не имеет значения
Место работы:
не имеет значения
Ф.И.О.:
Козлова Ольга
Телефон:
+7 (925) 266-08-90
Электронная почта:
Личная информация
Город проживания:
Москва
Образование:
Высшее
Дата рождения:
3 ноября 1969 г. (46 лет)
Пол:
женский
Опыт работы
Период работы:
С октября 2013 года по настоящее время (2 года и 9 месяцев)
Должность:
Бухгалтер
В организации:
Производственная организация, г.Москва
Должностные обязанности и достижения:
Работаю по счетам 60,70,51,19.05. В программах 1С: УПП 8.2, Интернет-банк, отчетность ИФНС по НДС - экспорт
Период работы:
С ноября 2011 по январь 2014 года (2 года и 3 месяца)
Должность:
Индивидуальная деятельность
В организации:
Бухгалтерские и репетиторские услуги
Должностные обязанности и достижения:
Бухгалтерские услуги, ведение учета в 1С:7.7, 1С:8, Подготовка и сдача отчетности в Контур-Экстерн, работа с Интернет и Клиент банком. Рекламные объявления, слайды. Преподавательская деятельность. УСН, ОСНО, ЕНВД
Период работы:
С июля 2012 по ноябрь 2012 года (5 месяцев)
Должность:
Главный бухгалтер
В организации:
Организация проектирование и установка, обслуживание систем пожаротушения
Должностные обязанности и достижения:
Общий контроль ведения учета и отчетности (управление 2 чел.), непосредственно счета 62, 50, 51, 76, 20, 25, 26, 70, 71, акты сверки, отчетность ПФР, ФСС, ФНС, СТАТИСТИКА, загрязнение окружающей среды. Программы: 1с:8.2, Интернет-банк, Контур, Консультант плюс. Регулирование разногласий с проверяющими инстанциями.
Период работы:
С июля 2011 по октябрь 2011 года (4 месяца)
Должность:
Бухгалтер
В организации:
Оптово-розничная компания, г.Москва
Должностные обязанности и достижения:
Непосредственно со счетами 62, 51, контроль и управление просроченной задолженностью, выставление документов, закрытие гос.контрактов.
Период работы:
С июня 2002 по ноябрь 2010 года (8 лет и 6 месяцев)
Должность:
Индивидуальный предприниматель
В организации:
ИП, г.Междуреченск
Должностные обязанности и достижения:
Бухгалтерский учет в полном объеме малых предприятий и ИП, открытие, закрытие ИП, восстановление учета, сдача отчетности. Репетиторство студентов ВУЗов экономических специальностей. Привлечение инвестиций для инноваций через сеть Бизнес-ангелы, переговоры, сопровождение сделки.
Образование
Учебное заведение:
Региональный финансово-экономический институт
Дата окончания:
2010 год
Уровень образования:
Высшее
Факультет:
Экономика, анализ и аудит
Специальность:
Экономист
Форма обучения:
Заочная
Учебное заведение:
Междуреченский горно-строительный колледж
Дата окончания:
2002 год
Уровень образования:
Среднее специальное
Специальность:
Бухгалтер
Форма обучения:
Очно-заочная
Учебное заведение:
Новосибирский высший колледж информатики
Дата окончания:
1989 год
Уровень образования:
Среднее специальное
Специальность:
Техник-электрик ЭВМ
Форма обучения:
Очно-заочная
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения:
Умение работать в программах: 1С:8.2, Контур, Экстерн, Интернет-банк, Налогоплательщик ЮЛ, XL, программы по бизнес-планированию. Владею навыками управления (опыт заведующей переписным участком в переписи 2010г.: 4 чел.- 2 уровень, 18 чел.- третий уровень, результат - медаль и звание "Ветеран труда"). Красный диплом колледжа. Автор статей по бухгалтерскому учету и кадровому делу в журналах: "Упрощенная бухгалтерия" и "Право". В настоящее время сотрудничество с профессиональными изданиями в качестве автора.
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