От 30$ за главную от 10$ за внутренние страницы, в короткие сроки

- Верстка блочная (по необходимости добавляются таблицы).

- Код чистый по стандартам (CSS, Xhtml), проходит проверку на валидность.

- кроссбраузерность, т.е. код одинаково смотрится в распространенных броузерах (ie 6,7,8, Mozila Firefox, Opera, Chrome, Safari).

-Пиксельная точность по макету.

-JQuery библиотеки, подключение и отладка скриптов.

- Тянущийся дизайн по Вашему требованию (резиновость).

- без предоплаты, оплата по завершении работ. (если Вы на сайте больше 6 месяцев - в связи с некоторыми недобросовестными заказчиками)

- стили в отдельных файлах.

ICQ: 6-810-351

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