От 30$ за главную от 10$ за внутренние страницы, в короткие сроки
- Верстка блочная (по необходимости добавляются таблицы).
- Код чистый по стандартам (CSS, Xhtml), проходит проверку на валидность.
- кроссбраузерность, т.е. код одинаково смотрится в распространенных броузерах (ie 6,7,8, Mozila Firefox, Opera, Chrome, Safari).
-Пиксельная точность по макету.
-JQuery библиотеки, подключение и отладка скриптов.
- Тянущийся дизайн по Вашему требованию (резиновость).
- без предоплаты, оплата по завершении работ. (если Вы на сайте больше 6 месяцев - в связи с некоторыми недобросовестными заказчиками)
- стили в отдельных файлах.
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HTML-верстка
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