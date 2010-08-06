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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Opencart
Работа выполнена в срок. Очень аккуратный и ответственный человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Приятно работать. Оплатил как и договаривались.
$1
10 баллов
14 лет назад
WordPress
Могу охарактеризовать Артема как ответственного исполнителя. Держит сроки, внимательно отнесся к заданию.
$20
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен исполнителем. Сделал все оперативно и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик всё подробно объяснил, во время оплатил. Было приятно сотрудничать
$33
9 баллов
15 лет назад
Поработали над наполнением вики на английском языке. Артём по приведённым примерам самостоятельно, без вопросов разобрался (либо уже имел опыт) в форматировании, шаблонизации движка Media Wiki. Практически все ньюансы (например, пометка каждой страницы несколькими подходящими категориями, включая те, которых ещё нет) учёл.
Ответный отзыв
Заказчик чётко поставил задачу и сроки, по выполнению работы сразу же оплатил. Было приятно сотрудничать.
$120
10 баллов
15 лет назад
DrupalWebasyst
Отличный исполните. За ночь перенес всю базу качественно и к сроку. Работает очень аккуратно. Очень рекомендую к сотрудничеству - не подведёт.
Ответный отзыв
Было приятно работать, вся информация по проекту была предоставлена. Оплатил работу как и договаривались.