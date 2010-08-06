K1R

Артём K1R

 
33 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

samoxbal
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Необходимо наполнить товарами интернет-магазин
Opencart
Работа выполнена в срок. Очень аккуратный и ответственный человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Приятно работать. Оплатил как и договаривались.
Ответный отзыв
ant40in
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Тематический копипаст
WordPress
Могу охарактеризовать Артема как ответственного исполнителя. Держит сроки, внимательно отнесся к заданию.
wsm
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Первичное инф. наполнение группы ВКонтакте
Очень доволен исполнителем. Сделал все оперативно и качественно. Рекомендую.
Заказчик всё подробно объяснил, во время оплатил. Было приятно сотрудничать
Ответный отзыв
swapper
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$33
9 баллов
15 лет назад
Сделать 85 страниц в wiki (копипастом)
Поработали над наполнением вики на английском языке. Артём по приведённым примерам самостоятельно, без вопросов разобрался (либо уже имел опыт) в форматировании, шаблонизации движка Media Wiki. Практически все ньюансы (например, пометка каждой страницы несколькими подходящими категориями, включая те, которых ещё нет) учёл.
Заказчик чётко поставил задачу и сроки, по выполнению работы сразу же оплатил. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Polyaxe
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$120
10 баллов
15 лет назад
Переезд с Ubercart на Webasyst
DrupalWebasyst
Отличный исполните. За ночь перенес всю базу качественно и к сроку. Работает очень аккуратно. Очень рекомендую к сотрудничеству - не подведёт.
Было приятно работать, вся информация по проекту была предоставлена. Оплатил работу как и договаривались.
Ответный отзыв