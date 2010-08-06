Поработали над наполнением вики на английском языке. Артём по приведённым примерам самостоятельно, без вопросов разобрался (либо уже имел опыт) в форматировании, шаблонизации движка Media Wiki. Практически все ньюансы (например, пометка каждой страницы несколькими подходящими категориями, включая те, которых ещё нет) учёл.