Молодой веб-дизайнер!
Опыт работы в сфере веб-дизайна более 1 года, на счету более 10 завершенных проектов, есть опыт работы с front-end разработчиком. Программы в которых работаю: Figma, Photoshop, Illustrator, Premiere pro, Adobe xd.
Понимаю на практике технологии: html/css, ui/ux design, mobile design.
Помогу вам с проектом, если это: Landign page, сайт под ключ, баннеры, оформление соц.сетей.
Портфолио: https://www.behance.net/Klymenko69b70e
Портфолио
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