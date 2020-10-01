Молодой веб-дизайнер!

Опыт работы в сфере веб-дизайна более 1 года, на счету более 10 завершенных проектов, есть опыт работы с front-end разработчиком. Программы в которых работаю: Figma, Photoshop, Illustrator, Premiere pro, Adobe xd.

Понимаю на практике технологии: html/css, ui/ux design, mobile design.

Помогу вам с проектом, если это: Landign page, сайт под ключ, баннеры, оформление соц.сетей.

Портфолио: https://www.behance.net/Klymenko69b70e