K2design

Алим Мейликулов K2design

 
35 лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Разработка дизайна сайта и логотипа
Сделан отличный дизайн: стильный, лёгкий, соответствующий всем требованиям проекта. Макет был предоставлен на конкурс заранее, что говорит о ответственности исполнителя.
Спасибо, с вами было приятно работать, надеюсь это не последний наш проект. Оплата произведена раньше чем я ожидал : )
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