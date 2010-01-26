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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
14 лет назад
Сделан отличный дизайн: стильный, лёгкий, соответствующий всем требованиям проекта. Макет был предоставлен на конкурс заранее, что говорит о ответственности исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо, с вами было приятно работать, надеюсь это не последний наш проект. Оплата произведена раньше чем я ожидал : )