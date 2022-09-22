Автоматизированные решения для бизнеса и личных сферы

Всем привет, меня зовут Леонид и уже более 3 лет разрабатываю индивидуальные решения в сфере программирования и создания специализированных софтов.

В мою деятельность входит создание автоматизированных систем, то есть таких, при которых вы сокращаете свой штат сотрудников, перекладывая их работу на компьютер, который способен выполнять поставленные задачи быстрее и со 100% результатом. Компьютер не устает, не ошибается. Он работает на вас и ваше время, а значит позволяет освободить его.

Разработал более 100 успешных кейсов под различные площадки. Работал со всеми известными сайтами!