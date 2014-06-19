Добрый день. Необходимо сделать магазин Вконтакте. Этапы опишу ниже. При откликах указывать примерную стоимость работы, желательно за каждый этап в отдельности. 1. Создать сообщество, подключить функционал магазина. Оформить шапку сообщества и логотип. Сделать меню 2. Спарсить данные с ...
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Провести установку сервиса по мануалу: https://blog.enketo.org/install-enketo-production-ubuntu/ (начиная с пункта "Install required software", сервер уже настроен) . Ссылка на репозиторий: https://github.com/enketo/enketo-express . Сервер Ubuntu. Доступ предоставлю по ssh или teamviewer (если будет время посмотреть за вашими действиями, чтобы понять, ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать функцию на чистом JS, которая на вход будет получать валидные данные в формате Nested Sets (массив с объектами, у которых поля: left, right, category) и выведет меню используя html теги и . Только ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Интернет раздается по wifi через роутер. Другие устройства подключаются к сети без проблем, ноут на win 8 не хочет. Необходимо подключиться через teamviewer и настроить инет через wifi.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть VDS на Windows Server 2012 r2. На нее установлен сервер, который крутится на порте 8080 и доступен по адресу localhost:8080. Необходимо открыть доступ к этому порту извне. P.S. В VDS есть RDP доступ, предоставлю ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
CMS Diafan. К товару привязана характеристика "магазин" в виде списка значений. В зависимости от значения меняется цена товара и его наличие. Необходимо чтобы пользователь через select выбирал нужный ему магазин и ассортимент фильтровался в зависимости ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 3 СЕО статьи. Общий объем около 8 тыс. знаков без пробелов. Тексты на тему доставки товаров/продуктов и еды из магазинов/кафе/ресторанов (служба доставки). ТЗ с указанием ключевых слов, прямых и разбавленных вхождений, опорных слов ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуются исполнители для заполнения карточек номенклатуры в 1С. Работа состоит в следующем: 1) Вам передается перечень штрих-кодов. Товары массовые (продукты питания, бытовая химия и т.д.) 2) Вы вбиваете штрих-код в поисковый запрос 3) Ищете информацию: фото (без копирайта), ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте был переименован каталог, в результате чего ссылки проиндексированные гуглом попадают на 404. Необходимо прописать редирект, чтобы не потерять проиндексированные страницы. Подробности описал тут: http://searchengines.guru/showpost.php?p=12925492&postcount=8Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад