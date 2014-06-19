KAMEHb

Иван KAMEHb

 
39 летРоссия/Краснодар
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание магазина Вконтакте

    Добрый день. Необходимо сделать магазин Вконтакте. Этапы опишу ниже. При откликах указывать примерную стоимость работы, желательно за каждый этап в отдельности. 1. Создать сообщество, подключить функционал магазина. Оформить шапку сообщества и логотип. Сделать меню 2. Спарсить данные с ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Установить сервис на ubuntu-сервер по мануалу :)

    Провести установку сервиса по мануалу: https://blog.enketo.org/install-enketo-production-ubuntu/ (начиная с пункта "Install required software", сервер уже настроен) . Ссылка на репозиторий: https://github.com/enketo/enketo-express . Сервер Ubuntu. Доступ предоставлю по ssh или teamviewer (если будет время посмотреть за вашими действиями, чтобы понять, ...

    LinuxUbuntuDocker
    Системное администрирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать функцию на JavaScript для отрисовки меню

    Необходимо написать функцию на чистом JS, которая на вход будет получать валидные данные в формате Nested Sets (массив с объектами, у которых поля: left, right, category) и выведет меню используя html теги и .  Только ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить доступ к порту на Windows Server 2012 r2

    Есть VDS на Windows Server 2012 r2. На нее установлен сервер, который крутится на порте 8080 и доступен по адресу localhost:8080. Необходимо открыть доступ к этому порту извне. P.S. В VDS есть RDP доступ, предоставлю ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Расширение функционала CMS Diafan (см. описание)

    CMS Diafan. К товару привязана характеристика "магазин" в виде списка значений. В зависимости от значения меняется цена товара и его наличие. Необходимо чтобы пользователь через select выбирал нужный ему магазин и ассортимент фильтровался в зависимости ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание 3х СЕО статей

    Необходимо написать 3 СЕО статьи. Общий объем около 8 тыс. знаков без пробелов. Тексты на тему доставки товаров/продуктов и еды из магазинов/кафе/ресторанов (служба доставки). ТЗ с указанием ключевых слов, прямых и разбавленных вхождений, опорных слов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Заполнение карточек номенклатуры

    Требуются исполнители для заполнения карточек номенклатуры в 1С. Работа состоит в следующем: 1) Вам передается перечень штрих-кодов. Товары массовые (продукты питания, бытовая химия и т.д.) 2) Вы вбиваете штрих-код в поисковый запрос 3) Ищете информацию: фото (без копирайта), ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить 301 редирект через htaccess

    На сайте был переименован каталог, в результате чего ссылки проиндексированные гуглом попадают на 404. Необходимо прописать редирект, чтобы не потерять проиндексированные страницы. Подробности описал тут: http://searchengines.guru/showpost.php?p=12925492&amp;postcount=8

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
dependable
Виталий 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Написать функцию на JavaScript для отрисовки меню
Рекомендую
Все сделано хорошо. Виталий выполнил задачу в срок и за умеренную плату. По ходу дела задавал уточняющие вопросы и исправил пару строчек кода в соответствии с пожеланиями. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
retraut
Ян 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Настроить доступ к порту на Windows Server 2012 r2
Отличный заказчик! Быстро нашли общий язык и составили ТЗ. Выполнил работу - получил деньги. Рекомендую к сотрудничеству!
Все сделано. Задача оказалась чуть сложнее чем я описал, Ян с ней справился на отлично.
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Написание 3х СЕО статей
Все отлично, позитивное сотрудничество: оплата, постановка задачи, коммуникация. Рекомендую как порядочного заказчика.
Достаточно оперативно и со знанием дела. Рекомендую.
Ответный отзыв