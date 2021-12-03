3D артист

Более 4 лет занимаюсь CG-рисование (диджитал), был опыт рисования портретов, стикеров для твич/телеграм/инстаграм, по образованию я диджитал дизайнер (дизайнер сайтов и 3д модельер), учусь на 3 курсе. Недавно (около полугода назад) начал самостоятельно разбираться с 3д моделированием в таких программах как ZBrush, Blender, 3dsmax. Остановился на Blender'e.

Есть опыт разработки 3д моделей архитектуры и окружения (примеры работ есть в портфолио), также занимался разработкой некоторых текстур (мечи, щиты, аммуниция и прочее, примеры некоторых работ также есть в портфолио).

В данный момент занимаюсь изучением более сложных 3д моделей и архитектур, также изучаю реалистичное 3д моделирование (модели зданий, мебели и прочее)

Буду рад помочь вам с вашими заказами Нужно для заказа:

Для полного понимания того, что вы хотите получить, мне необходимо понять ваши основные требования к 3д модели. Общий внешний вид (можно просто словесное описание, макет, набросок или фотография), точные размеры модели (если это критично) или же приблизительные габариты (например, нужен меч размером около 2м) и общий стиль модели (мультяшный, реалистичный, игровой, фентезийный и т. д. )