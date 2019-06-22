KATBERT1

Сергей KATBERT1

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Образование и квалификация

Здравствуйте! Меня зовут Луцевич Сергей Александрович. 

Имеется опыт работы в студии дизайна в качестве координатора проектов .с 2014 по 2018 год. 

Работали с сайтами и социальными сетями (наполнение контентом, внутренняя сео оптимизация страниц сайта). Для соц.сетей ведение групп и страниц, общение с подписчиками и smm. Для площадок с отзывами - репутационный маркетинг. (в него входил мониторинг площадок и реакция на негатив, а также отслеживание любых упоминания о компании и бренде) 

О себе 

Образование: Высшее инженерное образование по специальности электрик-энергетик 

Высшее педагогическое образование (преподаватель физической культуры) 

Квалификация:

-SMM специалист

-Контент менеджер

-Администратор сайтов

-Тренер инструктор по боевым искусствам Айкидо - коричневый пояс. Крав-Мага -коричневый пояс по версии израильской школы АмиНив АйкиКравМага 

-Тренер инструктор по горному туризму Специалист по работе с детьми среднего школьного возраста. 

Со мной можно связаться по телефону 89029257045 