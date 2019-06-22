Здравствуйте! Меня зовут Луцевич Сергей Александрович.
Имеется опыт работы в студии дизайна в качестве координатора проектов .с 2014 по 2018 год.
Работали с сайтами и социальными сетями (наполнение контентом, внутренняя сео оптимизация страниц сайта). Для соц.сетей ведение групп и страниц, общение с подписчиками и smm. Для площадок с отзывами - репутационный маркетинг. (в него входил мониторинг площадок и реакция на негатив, а также отслеживание любых упоминания о компании и бренде)
О себе
Образование: Высшее инженерное образование по специальности электрик-энергетик
Высшее педагогическое образование (преподаватель физической культуры)
Квалификация:
-SMM специалист
-Контент менеджер
-Администратор сайтов
-Тренер инструктор по боевым искусствам Айкидо - коричневый пояс. Крав-Мага -коричневый пояс по версии израильской школы АмиНив АйкиКравМага
-Тренер инструктор по горному туризму Специалист по работе с детьми среднего школьного возраста.
Со мной можно связаться по телефону 89029257045