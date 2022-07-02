KATRUSYA121

Менеджер маркетплейсов
Здравствуйте. Меня зовут Екатерина.
Сейчас я прохожу обучение на платном курсе по специальности “Менеджер маркетплейсов”, в частности Wildberries и OZON.
Знания даются обширные: от регистрации ЛК, заведения и продвижения карточек до оформления отгрузок и аналитики.
Если Вы начинающий селлер илиу Вас не хвататет времени на ведение личного кабинета, то буду рада помочь разобраться и освободиться Вас от:
- оформления ЛК;
- формирования карточек товаров : продающий текст, ключевые слова, рекомендации по фото.
на отзывы и кейсы.
В процессе обучения мои знания и навыки будут увеличиваться, как и возможность помочь Вам (работа с отзывами и жалобами, оформление поставок и др.).
Есть опыт в поиске ключевых слов и написания текстов. Имею диплом копирайтера.
Возможно это начало плодотворного сотрудничества.
Пишите в личку.
Спасибо за внимание.
Я против войны в Украине!