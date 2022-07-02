KATRUSYA121

Менеджер маркетплейсов

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина.

Сейчас я прохожу обучение на платном курсе по специальности “Менеджер маркетплейсов”, в частности Wildberries и OZON.

Знания даются обширные: от регистрации ЛК, заведения и продвижения карточек до оформления отгрузок и аналитики.

Если Вы начинающий селлер илиу Вас не хвататет времени на ведение личного кабинета, то буду рада помочь разобраться и освободиться Вас от:

оформления ЛК;

формирования карточек товаров : продающий текст, ключевые слова, рекомендации по фото.

На первое время, например 2 недели, готова работать бесплатно в обмен

на отзывы и кейсы.

В процессе обучения мои знания и навыки будут увеличиваться, как и возможность помочь Вам (работа с отзывами и жалобами, оформление поставок и др.).

Есть опыт в поиске ключевых слов и написания текстов. Имею диплом копирайтера.

Возможно это начало плодотворного сотрудничества.

Пишите в личку.

Спасибо за внимание.