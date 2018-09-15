Качественная работа

Опыт работы

Менеджер попродажам

ФазаРоста

Образование

С 15.09.2018 по 27.11.2018(3 месяца)

компания по предоставлению онлайн образования частным клиентам в формате онлайн обучения с уклоном на психологию мужчин, а также

работа с собой для женщин.

Проработка теплых лидов. Введение клиента от первой покупки идопродажи в будущем. Участие в оффлайн мероприятия по типу «Форум». Генерация

себе лидов из заявок на бесплатное обучение. Формат работы как в офисе, так и на дому или «опенспейс».

Менеджер попродажам

янв2018 - сен 2018 (9 мес)

BrainBox

Финансовые услуги

Ведение СРМ системы. Привлечение новых клиентов. Работа по холодной, теплой базе. Ведение ключевых клиентов. Продажа финансовых услуг

компании. Консультирование клиентов относительно продукта.

В феврале выполнил переплан по привлечению клиентов.

После появления новой, более сложной, более приоритетной базы делал упор на неё. И продолжал повторять результат. Увеличивая среднюю сумму

чека.

Менеджер попродажам

янв2017 - июн 2017 (6 мес)

ПриватБанк

Банки

Исходящие звонки по готовой базе клиентов с целью продвижения банковских продуктов и услуг. После двух недель стажировки. В течении 15 дней

вышел в лидирующие показатели по продажам в своей группе. Находился в топ 10-15

по продажам на весь офис. В офисе свыше 120 работников.

Официант

май2015 - янв 2017 (1 год 9 мес)

РесторанныГурмания, ДолларБар, Шах Плов, Семс стейк хаус.,

Другое

Обслуживание гостей, банкетов, сервировка стола, знание основных блюд и напитков, прием заказов, подача блюд, предоставление счета, расчет.

Выполнение плана по дополнительным продажам. Перевыполнения плана по

дополнительным продажам, за счет хороший презентации конкретного блюда или

напитка.