Опыт работы
Менеджер попродажам
ФазаРоста
Образование
С 15.09.2018 по 27.11.2018(3 месяца)
компания по предоставлению онлайн образования частным клиентам в формате онлайн обучения с уклоном на психологию мужчин, а также
работа с собой для женщин.
Проработка теплых лидов. Введение клиента от первой покупки идопродажи в будущем. Участие в оффлайн мероприятия по типу «Форум». Генерация
себе лидов из заявок на бесплатное обучение. Формат работы как в офисе, так и на дому или «опенспейс».
Менеджер попродажам
янв2018 - сен 2018 (9 мес)
BrainBox
Финансовые услуги
Ведение СРМ системы. Привлечение новых клиентов. Работа по холодной, теплой базе. Ведение ключевых клиентов. Продажа финансовых услуг
компании. Консультирование клиентов относительно продукта.
В феврале выполнил переплан по привлечению клиентов.
После появления новой, более сложной, более приоритетной базы делал упор на неё. И продолжал повторять результат. Увеличивая среднюю сумму
чека.
Менеджер попродажам
янв2017 - июн 2017 (6 мес)
ПриватБанк
Банки
Исходящие звонки по готовой базе клиентов с целью продвижения банковских продуктов и услуг. После двух недель стажировки. В течении 15 дней
вышел в лидирующие показатели по продажам в своей группе. Находился в топ 10-15
по продажам на весь офис. В офисе свыше 120 работников.
Официант
май2015 - янв 2017 (1 год 9 мес)
РесторанныГурмания, ДолларБар, Шах Плов, Семс стейк хаус.,
Другое
Обслуживание гостей, банкетов, сервировка стола, знание основных блюд и напитков, прием заказов, подача блюд, предоставление счета, расчет.
Выполнение плана по дополнительным продажам. Перевыполнения плана по
дополнительным продажам, за счет хороший презентации конкретного блюда или
напитка.