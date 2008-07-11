Резюме

Косицкая Светлана Сергеевна

Дата рождения 27 января 1967г.

Образование

Высшее - техническое, инженер - электрик (специалист в области автоматизированного электропривода и автоматических систем управления). Окончила Коммунарский горно-металлургический институт в 1992г.

Заочная аспирантура по специальности

Профессиональная деятельность

Инженер - электроник III категории в Бюро промышленной электроники Стахановского вагоностроительного завода (1992-1993 гг.), г. Стаханов

Инженер программист Бюро промышленной электроники Брянковского завода фильтрующего оборудования (1993г), г. Брянка

Оператор-программист, Отдел социального обеспечения г. Брянка (1994г.), г. Брянка

Бухгалтер-учетчик, Страховая компания

Инженер - электроник I категории, Кафедра вычислительной техники ДГМИ (1996г.), г.Алчевск

Старший преподаватель, Кафедра вычислительной техники Высшая школа бизнеса (1996-1997гг.), г. Алчевск

Инженер - электроник I__ категории, Кафедра ЭАПП ДГМИ (1997-2000гг.), г. Алчевск

Преподаватель компьютерных курсов,

Администратор сети Internet,

Инженер программист 1 кат., Алчевский металлургический комбинат, АСУТП центральной лаборатории автоматизации и механизации.

Семейное положение

Замужем, детей нет.

Профессиональное и научное кредо

Программирование на языках Visual С++,C#, Visual Basic, Pascal, Assembler, Java. Работа с системами управления базами данных (СУБД): SQL, Access, Oracle, FoxPro. Операционные системы: Windows, Unix, Linux. Математическое моделирование в средах: MathCad, Matlab. Пуско-наладочные работы оборудования Ethernet. Web-Design-HTML, Flash, Front Page, Java Script, Basic Script.

Цель жизни

Создание систем искусственного интеллекта. Создание систем математического моделирования в биологических объектах, использование результатов моделирования в целях достижения реального бессмертия.

Претендую получить работу на дому по специальности

Программист, Web-Design

Спортивные увлечения

Спортивная пулевая стрельба, восточные единоборства, легкая атлетика.

Хобби

Садоводство, любительская астрономия.