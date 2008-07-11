Резюме
Косицкая Светлана Сергеевна
Дата рождения 27 января 1967г.
Образование
Высшее - техническое, инженер - электрик (специалист в области автоматизированного электропривода и автоматических систем управления). Окончила Коммунарский горно-металлургический институт в 1992г.
Заочная аспирантура по специальности
Профессиональная деятельность
Инженер - электроник III категории в Бюро промышленной электроники Стахановского вагоностроительного завода (1992-1993 гг.), г. Стаханов
Инженер программист Бюро промышленной электроники Брянковского завода фильтрующего оборудования (1993г), г. Брянка
Оператор-программист, Отдел социального обеспечения г. Брянка (1994г.), г. Брянка
Бухгалтер-учетчик, Страховая компания
Инженер - электроник I категории, Кафедра вычислительной техники ДГМИ (1996г.), г.Алчевск
Старший преподаватель, Кафедра вычислительной техники Высшая школа бизнеса (1996-1997гг.), г. Алчевск
Инженер - электроник I__ категории, Кафедра ЭАПП ДГМИ (1997-2000гг.), г. Алчевск
Преподаватель компьютерных курсов,
Администратор сети Internet,
Инженер программист 1 кат., Алчевский металлургический комбинат, АСУТП центральной лаборатории автоматизации и механизации.
Семейное положение
Замужем, детей нет.
Профессиональное и научное кредо
Программирование на языках Visual С++,C#, Visual Basic, Pascal, Assembler, Java. Работа с системами управления базами данных (СУБД): SQL, Access, Oracle, FoxPro. Операционные системы: Windows, Unix, Linux. Математическое моделирование в средах: MathCad, Matlab. Пуско-наладочные работы оборудования Ethernet. Web-Design-HTML, Flash, Front Page, Java Script, Basic Script.
Цель жизни
Создание систем искусственного интеллекта. Создание систем математического моделирования в биологических объектах, использование результатов моделирования в целях достижения реального бессмертия.
Претендую получить работу на дому по специальности
Программист, Web-Design
Спортивные увлечения
Спортивная пулевая стрельба, восточные единоборства, легкая атлетика.
Хобби
Садоводство, любительская астрономия.