Предлагаю услуги по написанию статей, художественному переводу

Я предлагаю услуги по написанию авторских статей и рекламных материалов.

Если вам необходима интересная статья (как для печатных, так и для онлайн-изданий), аналитический обзор, описание товара, услуги или компании, слоган или услуги нейминга – обращайтесь.

Тематика - любая - от нанотехнологий до сельского хозяйства.

Занимаюсь художественным переводом с английского, итальянского, испанского и французского языков. Обратных переводов не делаю.

Кроме того, я уже несколько лет занимаюсь написанием курсовых и дипломных работ. Тематика: маркетинг, биология, зоология, юриспруденция, история, информатика, химия, общеобразовательные дисциплины.

Работаю быстро и четко. Сроки работы – по согласованию с заказчиком.(Ориентировочно - статья 10000 знаков - от 1 суток)