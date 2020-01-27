Вы блогер или хотите им стать? Мы поможем вам реализовать мечты, упаковав креативным монтажом и графическим оформлением ваш YouTube канал или Instagram
Каждый заказ обрабатывается индивидуально, согласно пожеланий клиента.
Стоимость услуги зависит от таких факторов:
- Длительность и количество исходников.
- Длительность видео, которое вы хотите получить в результате.
- Сложность проекта
Оплата после одобрения готового материала заказчиком.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТ
Доп.услуги с YouTube каналами:
- Оформление
- Монтаж
- Разработка индивидуального стиля
- Разработка Логотипов
- Настройка канала
Жмите "НАПИСАТЬ АВТОРУ" всем отвечу.
Оставляю вам ПОРТФОЛИО различных работ, от интро и детского канала, до полноценного клипа и работы с хромакей.
ИНТРО КАНАЛ
https://www.youtube.com/watch?v=IgbeJUq2lb4
РАБОТА С ХРОМАКЕЙ
https://www.youtube.com/watch?v=2Xqsa-9ZNPA
ВЛОГ С КРАСОЧНЫМ МОНТАЖОМ
https://www.youtube.com/watch?v=WdZR-bD84Iw
КЛИП
https://www.youtube.com/watch?v=60vyEmy7Qw0
УСПЕШНЫЙ ДЕТСКИЙ КАНАЛ