YouTube Канал | Монтаж видео | Видеомонтаж |

Вы блогер или хотите им стать? Мы поможем вам реализовать мечты, упаковав креативным монтажом и графическим оформлением ваш YouTube канал или Instagram

Каждый заказ обрабатывается индивидуально, согласно пожеланий клиента.

Стоимость услуги зависит от таких факторов:

- Длительность и количество исходников.

- Длительность видео, которое вы хотите получить в результате.

- Сложность проекта

Оплата после одобрения готового материала заказчиком.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТ

Доп.услуги с YouTube каналами:

- Оформление

- Монтаж

- Разработка индивидуального стиля

- Разработка Логотипов

- Настройка канала

Жмите "НАПИСАТЬ АВТОРУ" всем отвечу.

Оставляю вам ПОРТФОЛИО различных работ, от интро и детского канала, до полноценного клипа и работы с хромакей.

ИНТРО КАНАЛ

https://www.youtube.com/watch?v=IgbeJUq2lb4

РАБОТА С ХРОМАКЕЙ

https://www.youtube.com/watch?v=2Xqsa-9ZNPA

ВЛОГ С КРАСОЧНЫМ МОНТАЖОМ

https://www.youtube.com/watch?v=WdZR-bD84Iw

КЛИП

https://www.youtube.com/watch?v=60vyEmy7Qw0

УСПЕШНЫЙ ДЕТСКИЙ КАНАЛ

https://www.youtube.com/channel/UCkBBeHoQ1QENrNHugsKBijA