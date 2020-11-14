Нужна верстка? Тогда ты попал куда надо!
На данный момент занимаюсь активным изучением Java Script/TypeScript. С целью дальнейшей работы Frontend-ером на React.
Есть опыт в вёрстке сайтов с использованием HTML/SCSS/PUG/BEM.Смотрите работы в портфолио.
Могу, умею, практикую:
- Верстка с psd макетов, фигмы и тильды.
- Flexbox и Grid
- Sccs (переменные, миксины)
- Pug (циклы, миксины, шаблоны)
- Perfect Pixel верстка
- Мобильная, адаптивная верстка вплоть до 320px
- Использую webpack в качестве сборщика проекта (при необходимости могу изучить gulp)
- Немного знаком с JQuery
- Базовые знания JavaScript, способен вешать события на элементы, делать минимальный интерактив верстки.
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Портфолио
- HTML/CSS27 просмотров