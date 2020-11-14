Нужна верстка? Тогда ты попал куда надо!

На данный момент занимаюсь активным изучением Java Script/TypeScript. С целью дальнейшей работы Frontend-ером на React.

Есть опыт в вёрстке сайтов с использованием HTML/SCSS/PUG/BEM.Смотрите работы в портфолио.

Могу, умею, практикую:

- Верстка с psd макетов, фигмы и тильды.

- Flexbox и Grid

- Sccs (переменные, миксины)

- Pug (циклы, миксины, шаблоны)

- Perfect Pixel верстка

- Мобильная, адаптивная верстка вплоть до 320px

- Использую webpack в качестве сборщика проекта (при необходимости могу изучить gulp)

- Немного знаком с JQuery

- Базовые знания JavaScript, способен вешать события на элементы, делать минимальный интерактив верстки.