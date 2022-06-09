Основным видом моей деятельности последние 2 года является написание дипломных и курсовых работ. Буду рад сотрудничеству!

Здравствуйте!

Выполняю курсовые, дипломные, диссертационные работы (технология общественного питания, а также экономические, правовые дисциплины).

Опыт работы: последние 2,5 года непрерывной работы.

Осуществляю подъем оригинальности текста вручную, без использования технических методов. Проверку оригинальности осуществляю через систему антиплагиат. При повышения оригинальности ,в рамках "Антиплагиат ВУЗ", в гонорар включаю стоимость отчетов.

Работы пишутся только после согласованного с клиентом плана. Если в процессе работы выясняется, что план изменен или полностью переработан, то доработка осуществляется платно. В ситуациях, где направление работы критически изменено, в сравнении с изначально утвержденным планом, оставляю за собой право отказаться от написания "новой" работы.

Все данные или числа, которые клиент хочет увидеть в работе, должны быть обговорены и предоставлены на этапе утверждения плана. Если вам необходимо предоставлять работу по частям, то оригинальность по АП ВУЗ поднимается после утверждения содержания текста работы.

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Примерные цены:

Курсовая работа теоретическая - 2000 руб.

Курсовая практическая - 3000 руб.

Дипломная работа - 18000 руб. (обычный Антиплагиат 70-80% оригинальности)

Дипломная работа - 30000 руб. (оригинальность по Антиплагиат ВУЗ 70%)