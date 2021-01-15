Разработка веб-сайтов

Доброго времени суток, меня зовут Иван, и я занимаюсь разработкой сайтов.

На данный момент я являюсь начинающим, но ответственным разработчиком.

Имею опыт работы:

- WordPress (лендинги, интернет-магазины, корпоративные сайты, блоги)

- Tilda (лендинги)

- Вёрстка страниц на HTML/CSS/JS (лендинги)

- Разработка сайта на Python Django (лендинги, блоги)

Готов браться за работу с новыми технологиями, это может занять чуть больше времени, но гарантирую качественное исполнение.