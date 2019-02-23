KIFIRka

Кирилл Евтихов KIFIRka

 
29 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3D моделирование и визуализация по вашему заказу

Создание 3d моделей по Вашим требованиям, заказам или эскизам. Визуализация в Vray /Сorona. Соблюдение всех требований и норм заказчика. Правильная топология моделей. Короткие сроки выполнения. Индивидуальный подход к каждой работе. Экономия времени и денег заказчика.

3D-модель
Портфолио
3D-графика
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$10/час
от 1 дня
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