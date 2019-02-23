3D моделирование и визуализация по вашему заказу
Создание 3d моделей по Вашим требованиям, заказам или эскизам. Визуализация в Vray /Сorona. Соблюдение всех требований и норм заказчика. Правильная топология моделей. Короткие сроки выполнения. Индивидуальный подход к каждой работе. Экономия времени и денег заказчика.
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Портфолио
- Автомат "Щебень"136 просмотров
- 3d модель персонажа138 просмотров
- Парные клинки134 просмотра
- Царский пуф133 просмотра
- 3D модель меча114 просмотров
3D-графика
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