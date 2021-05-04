Монтаж видео || Снимаю ролики
- Привет! Меня зовут Андрей @kino_kowa Создаю видео и видеомонтаж, саунд дизайн к видео, подбор музыкального ряда, делаю цветокоррекцию и т. д. Сделаю ваши ролики ярким и интересными. Помогу с заставкой, сюжетом и концепцией видеоматериала. Создаю авторские музыкальные композиции к видео. Индивидуальный и креативный подход. Помогу создать продающий рекламный ролик. Сотрудничаю с блогерами. Имею отличную камеру, свет, хорошее ПК для монтажа. Работаю в adobe premiere pro, adobe photoshop, after effects, reaper.