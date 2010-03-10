Команда KIDEX

Команда специалистов в области web-разработки поможет реализовать проекты высокой сложности.

Веб-дизайн, проектирование, разработка, оптимизация, раскрутка.

Используем: PHP, MySQL; Ajax, JQuery; XML; SVN; ....

Опыт создания сложных CMS, разработки стандартов обмена данными.

Также рассмотрим предложения о разработке приложений на языке С (С++, C#) и других.

Оптимизируем и "раскручиваем" сайты для поисковых систем Google, Yandex, Rambler и прочих.

Стоимость любого проекта расчитывается после составления детального технического задания. При необходимости выполняем предпроектный анализ.

С уважением,

Евгений Глотов (KIVagant)