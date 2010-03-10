Команда KIDEX
Команда специалистов в области web-разработки поможет реализовать проекты высокой сложности.
Веб-дизайн, проектирование, разработка, оптимизация, раскрутка.
Используем: PHP, MySQL; Ajax, JQuery; XML; SVN; ....
Опыт создания сложных CMS, разработки стандартов обмена данными.
Также рассмотрим предложения о разработке приложений на языке С (С++, C#) и других.
Оптимизируем и "раскручиваем" сайты для поисковых систем Google, Yandex, Rambler и прочих.
Стоимость любого проекта расчитывается после составления детального технического задания. При необходимости выполняем предпроектный анализ.
С уважением,
Евгений Глотов (KIVagant)
Портфолио
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