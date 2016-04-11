KIWISTUDIOBY

К сожалению не получилось сработаться, скорее всего из-за специфичной сложной тематики (Колтрекинг), а так же моего отсутствия опыта в подобных заказах. Виктор приложил все усилия на то, что бы сдать проект, но увы проект так и не пошел. Такое бывает, это не катастрофа и делать поспешные выводы о квалификации специалиста не стоит. Хочу отметить коммуникацию, ответственный подход и честность Виктора. После того как мы зашли в тупик Виктор вернул деньги в полном объеме. Спасибо за проявленный профессионализм, удачи в следующих проектах!