KKK_freelance

Голдстейн KKK_freelance

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Интересы: Политика,Экономика,Армия,Технологии. Инженер

Интересы: Политика,Экономика,Спорт,Армия,Технологии. Инженер

********

*****

**

Хобби:В свободное время люблю искать для себя интересную информацию на разных языках:

на Греческом,Арабском,Итальянском,Французском,Японском..

Люблю искать первоисточники на официальные государственные сайты,частные фирмы.

=====

Мой e-mail: [email protected]

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1037
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1254
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2090
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3334
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#6519
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#8943
Показать все услуги