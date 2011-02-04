Интересы: Политика,Экономика,Армия,Технологии. Инженер

Интересы: Политика,Экономика,Спорт,Армия,Технологии. Инженер

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Хобби:В свободное время люблю искать для себя интересную информацию на разных языках:

на Греческом,Арабском,Итальянском,Французском,Японском..

Люблю искать первоисточники на официальные государственные сайты,частные фирмы.

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Мой e-mail: [email protected]