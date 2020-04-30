Дизайн инстаграм: разработка визуальной концепции, реализация концепции, оформление сторис, обложек для актуального и рекламные макеты.
Привет! Рада, что ты зашел на мою страничку. Меня зовут Алёна Коротченко и я являюсь создателем визуального агенства, которое разрабатывает и реализует дизайн для аккаунтов в инстаграм.
Мы:
1. Создаем концепцию
2. Проводим съемки, обрабатываем фото и собираем гармоничную ленту
3. Создаем\Оформляем сторис
4. Создаем обложки для highlights
У нас есть сайт: kkvisual.fun и аккаунт в инстаграм @kk_vis
На сайте собрана галерея наших работ, а в инстаграме мы разговариваем о том, что такое визуал и почему он важен.
Мы сотрудничаем с брендами, экспертами разных отраслей и бизнесом.
Действие аккаунта приостановлено!