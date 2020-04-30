Дизайн инстаграм: разработка визуальной концепции, реализация концепции, оформление сторис, обложек для актуального и рекламные макеты.

Привет! Рада, что ты зашел на мою страничку. Меня зовут Алёна Коротченко и я являюсь создателем визуального агенства, которое разрабатывает и реализует дизайн для аккаунтов в инстаграм.

Мы:

1. Создаем концепцию

2. Проводим съемки, обрабатываем фото и собираем гармоничную ленту

3. Создаем\Оформляем сторис

4. Создаем обложки для highlights

У нас есть сайт: kkvisual.fun и аккаунт в инстаграм @kk_vis

На сайте собрана галерея наших работ, а в инстаграме мы разговариваем о том, что такое визуал и почему он важен.

Мы сотрудничаем с брендами, экспертами разных отраслей и бизнесом.