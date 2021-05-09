SMM-специалист

Доброго времени суток!✨Меня зовут Катя, мне 27 лет.Я из г. Мурманска. На данный момент я работаю директором в сетевом фитнес клубе. В августе ухожу в декрет.Работа онлайн меня давно привлекает, хочу попробовать себя в качестве Smm специалиста. Я проходила много разных курсов на протяжении последних 3 х лет, среди которых были Инсталогия 2.0 и SMM специалист от блогера с аудиторией более 300 тыс на вип пакете.У меня есть высшее образование по направлению маркетинг, мне очень нравится все что связано с рекламой и продвижением.珞На данный момент не занималась ведением аккаунтов, но очень хочу попробовать)