KK Production House творческая креативная группа

K&K Prodaction House был создан творческой, креативной командой, для предоставления определённых видов услуг.

А именно:

Съемки рекламы, клипов (фильмов и пр.), Фотосессии, Дизайн фото, Продвижение клипов в ротации телеканалов

А так же PR / Маркетинговые коммуникации, Политический PR, Кинематограф, Below The Line (BTL), Брэнд-менеджмент, Продвижение / Специальные мероприятия, Продюсирование интересных проектов.

Наши сильные стороны ( почему именно мы?)

- понимание основных проблемм современной творческой индустрии

- владение собственными нароботками, идеями, креативными взглядами

- команда организаторов, не имеющих "шаблонных" взглядов

- постоянный творческий поиск и работа без выходных :)

- амбициозность, упорство и желание достичь успеха, стать лучшими в своей сфере

- перспективные планы развития

- отказ от "шаблонности" идей.. только креативные разработки.

А главное – желание сотрудничать с каждым из вас, желание максимально эффективно решать все поставленные вами задачи. Уверенность в совместном успехе.

Наша Философия:

- Мы зарабатываем деньги и понимаем, что цель нашей деятельности – сделать так, чтобы заказчик получил больше чем потратил.

- Никогда не браться за то, во что ты не веришь.

- Приносить людям радость.

- Работать быстро и качественно, т.к. наша работа - это наше лицо.

Екатерина Брайковская (Киев) 8 (097) 642 90 06

Дмитрий Коган (Харьков) 8 (093) 379 49 95