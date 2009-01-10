K&K Prodaction House был создан творческой, креативной командой, для предоставления определённых видов услуг.
А именно:
Съемки рекламы, клипов (фильмов и пр.), Фотосессии, Дизайн фото, Продвижение клипов в ротации телеканалов
А так же PR / Маркетинговые коммуникации, Политический PR, Кинематограф, Below The Line (BTL), Брэнд-менеджмент, Продвижение / Специальные мероприятия, Продюсирование интересных проектов.
Наши сильные стороны ( почему именно мы?)
- понимание основных проблемм современной творческой индустрии
- владение собственными нароботками, идеями, креативными взглядами
- команда организаторов, не имеющих "шаблонных" взглядов
- постоянный творческий поиск и работа без выходных :)
- амбициозность, упорство и желание достичь успеха, стать лучшими в своей сфере
- перспективные планы развития
- отказ от "шаблонности" идей.. только креативные разработки.
А главное – желание сотрудничать с каждым из вас, желание максимально эффективно решать все поставленные вами задачи. Уверенность в совместном успехе.
Наша Философия:
- Мы зарабатываем деньги и понимаем, что цель нашей деятельности – сделать так, чтобы заказчик получил больше чем потратил.
- Никогда не браться за то, во что ты не веришь.
- Приносить людям радость.
- Работать быстро и качественно, т.к. наша работа - это наше лицо.
Екатерина Брайковская (Киев) 8 (097) 642 90 06
Дмитрий Коган (Харьков) 8 (093) 379 49 95