Разрабатываю сайты на ASP.NET AJAX Silverlight JS
Системы управления сайтом
Интернет магазины
Владею английским языком
ICQ: 273933240
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Комиссионный магазин "Бумеранг"138 просмотров
Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!