KLUBS

Дмитрий Азаров KLUBS

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Разрабатываю сайты на ASP.NET AJAX Silverlight JS

Системы управления сайтом

Интернет магазины

Владею английским языком

ICQ: 273933240

JavascriptAjaxASP.NET
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Отзывы заказчиков
Rakshtel
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$14
10 баллов
15 лет назад
Программа для переименования документов (doc)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
prof4seo
Игорь 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Программка, убирающая символы из txt
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!