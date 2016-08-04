KL_Irina

Ирина KL_Irina

 
36 летУкраина/Ровно
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Полиграфия | Дизайн сайтов | Логотипы | Фирменный стиль| Аватарки |

Приветствую, Вас!

Разработаю красивый и эффективный дизайн :

- полиграфической продукции;

- сайтов;

- логотипов;

- фирменного стиля;

- наружной рекламы;

- упаковки, этикетки.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

1. Постановка ТЗ заказчиком.

2. Предоплата 50% на карту Привата, ОПТ или WebMoney

3. Цена работы складывается выходя из сложности макета, количества и сроков .

4. Корректировка понравившегося варианта.

5. Оплата. Отправка макета по почте

6. Приятно если не забудете написать свой отзыв)

КОНТАКТЫ:

Skype: irinaklimkissa

E-mail: [email protected]

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