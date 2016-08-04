Полиграфия | Дизайн сайтов | Логотипы | Фирменный стиль| Аватарки |
Приветствую, Вас!
Разработаю красивый и эффективный дизайн :
- полиграфической продукции;
- сайтов;
- логотипов;
- фирменного стиля;
- наружной рекламы;
- упаковки, этикетки.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
1. Постановка ТЗ заказчиком.
2. Предоплата 50% на карту Привата, ОПТ или WebMoney
3. Цена работы складывается выходя из сложности макета, количества и сроков .
4. Корректировка понравившегося варианта.
5. Оплата. Отправка макета по почте
6. Приятно если не забудете написать свой отзыв)
КОНТАКТЫ:
Skype: irinaklimkissa
E-mail: [email protected]
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