KMSt

Алексей Макеев KMSt

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Добрый день!

Можем выполнять для Вас следующие задачи :

- Разработка сайтов (сайт-визитка, landing page, корпоративный сайт)

- Интернет-маркетинг

- Web-дизайн (web-дизайн, создание бренда в социальных сетях)

- Аудит сайтов

- Продвижение в поисковых системах (SEO) и социальных сетях (SMM)

- Контекстная реклама (яндекс директ, google adwords)

- E-mail рассылка

- Поддержка сайта (услуги хостинга, постоянная техподдержка)

А так же:

- Наполнение сайта (копирайтинг, рерайт, статьи, seo и продажные тексты, новости, пресс-релизы, обзоры, текстовые расшифровки)

- Разработка аудио и видеороликов

Все цены на услуги обсуждаются индивидуально с учетом особенностей вашего проекта.

Наш сайт - http://contentmaker.studio/

Сайт-визиткаАудит сайтаGoogle Ads