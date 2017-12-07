Добрый день, требуется копирайтер по теме "Криптовалюты" Только со знанием темы, с глубоким знанием! Обязательным условием является собеседование голосом в скайп или телеграмм. Оплата хорошая, заданий много, жду ваши заявки) 100р/1000зн.
Добрый день!
Можем выполнять для Вас следующие задачи :
- Разработка сайтов (сайт-визитка, landing page, корпоративный сайт)
- Интернет-маркетинг
- Web-дизайн (web-дизайн, создание бренда в социальных сетях)
- Аудит сайтов
- Продвижение в поисковых системах (SEO) и социальных сетях (SMM)
- Контекстная реклама (яндекс директ, google adwords)
- E-mail рассылка
- Поддержка сайта (услуги хостинга, постоянная техподдержка)
А так же:
- Наполнение сайта (копирайтинг, рерайт, статьи, seo и продажные тексты, новости, пресс-релизы, обзоры, текстовые расшифровки)
- Разработка аудио и видеороликов
Все цены на услуги обсуждаются индивидуально с учетом особенностей вашего проекта.
Наш сайт - http://contentmaker.studio/
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $180
Необходим грамотный автор, хорошо разбирающийся в тематике криптовалют. Требуется наполнить сайт статьями.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад