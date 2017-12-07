Добрый день, требуется копирайтер по теме "Криптовалюты" Только со знанием темы, с глубоким знанием! Обязательным условием является собеседование голосом в скайп или телеграмм. Оплата хорошая, заданий много, жду ваши заявки) 100р/1000зн.