Профессиональные навыки:

Владею программами CorelDraw, Photoshop, Illustrator, InDesign, MS Office.

Профессионально владею академическим рисунком, живописью (гуашь, масло, акварель) и графикой (тушь, пастель, карандаш).

Опыт работы в сфере полиграфической продукции, наружной рекламы, разработки сайта, фирменный стиль более 7 лет.

Опыт вёрстки газеты, разработки логотипов и рекламных модулей, работы с почтой и рекламодателями более 5 лет.

Личностные качества:

трудолюбие, инициативность, обучаемость, нестандартное мышление, стрессоустойчивость, отсутствие вредных привычек.