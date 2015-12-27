KNDesign

Наталья Кудиярова KNDesign

 
32 годаРоссия/Кыштым
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Профессиональные навыки:

Владею программами CorelDraw, Photoshop, Illustrator, InDesign, MS Office.

Профессионально владею академическим рисунком, живописью (гуашь, масло, акварель) и графикой (тушь, пастель, карандаш).

Опыт работы в сфере полиграфической продукции, наружной рекламы, разработки сайта, фирменный стиль более 7 лет.  

Опыт вёрстки газеты, разработки логотипов и рекламных модулей, работы с почтой и рекламодателями более 5 лет.

Личностные качества: 

трудолюбие, инициативность, обучаемость, нестандартное мышление, стрессоустойчивость, отсутствие вредных привычек.

InDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshop