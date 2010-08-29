KOI couple состоит из пары: Esther (Эстер) и Matt (Мэт).

:::Matt:::

• Опыт работы: 3 года.

• Начинал локальным фрилансером, то есть по знакомствам и от знакомых к их знакомым выполнял заказы по графическому дизайну. Какое-то время работал помощником дизайнера/менеджера по рекламе и связи с общественностью ТЦ "Городок". С февраля 2010 работает в студии дизайна и полиграфии "Маленька приватна друкарня на Подолі". Участвует в проведении семинаров по графическому дизайну и полиграфии "Хорошие Идеи".

• Работа с клиентами: сеть ресторанов "Козырная Карта", ведущая международная аудиторско-консалтинговая группа компаний BDO, международная бизнес школа "NIKLAND", магазин "Rider.ua", магазин "ЕКСТРЕМ стайл", магазин "СТИЛЯГА", ресторан" Пивной Причал", ресторан "Піч", ресторан "Хуторок", ресторан "Сиртаки", ресторан "Тандыр", ресторан "Shi Sha Grill", ресторан "Хінкалі", бар "Фидель", туроператор "Blue Bay Yachting", караоке паб "Golden Dreams", ресторан "Panorama Club", паб "Траллебус" и т.д.

• Специализация: создание и отрисовка логотипов, фотоколлаж, дизайн визиток, биллбордов (бигбордов), баннеров, открыток, электронных открыток, меню, буклетов, брошюр, листовок, флаеров, постеров, оракала, пригласительных, сертификатов, грамот, тэйблтокеров, сетов...

• Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, Adobe InDesign, CorelDraw, Inkscape, GIMP, GIMPshop...

:::Esther:::

• Опыт работы: 1.5 года.

• Изучала компьютерную графику и веб-дизайн в институте Международных отношений и журналистики на специальности издательского дела и редактирования. Прошла курс стандарт по пакету Maya 8 в компании разработки компьютерных игр "Persha Studia" и получила сертификат Autodesk. Работала ассистентом костюмера, фотографом в кинокомпании "Film.ua". Позже фрилансером в сфере графического дизайна. В данный момент работает графическим дизайнером в рекламном агентстве "Рекламбуд".

• Специализация: создание и отрисовка логотипов, фотоколлаж, дизайн визиток, сайтов, биллбордов (бигбордов), баннеров, открыток, электронных открыток, меню, буклетов, брошюр, листовок, флаеров, постеров, оракала, пригласительных, сертификатов, грамот...

• Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, CorelDraw, Autodesk Maya 8, Adobe Flash.