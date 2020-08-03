KONSTANTIN_PRO

Web-дизайнер, UX/UI специалист. Создание сайтов под ключ на Tilda.

Здравствуйте! Мне 25 лет, я из города Дзержинск и я Веб-дизайнер! :)

Раньше всегда интересовался продажами и маркетингом. Позже начал делать сайты и тут меня потянуло на прекрасное. Теперь я совмещаю прошлые навыки с текущим, любимым, творческим процессом.

Дизайн делаю любого маркетингового инструмента для бизнеса от обычной визитки до проработки макета мобильного приложения. Если говорить про сайты, то могу и под ключ сделать на Тильде ( такая платформа для создания сайтов, как с конструктором, так и с профессиональным редактором для специалистов этого дела, как я например )

Опыт в создании сайтов 3 года. Делал раньше лендинги и корпоративные сайты на конструкторах. Позже приобщился к культуре веб-дизайна и вот уже год варюсь в этом бульоне. Если что обращайтесь, практически все, что рисуется - сделаю.