Константин Чернов KOSumosuKOSumosu
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
PR, HTML+CSS вёрстка, стихи, статьи, photoshop
Заканчиваю вуз по специальности Связи с общественностью (PR).
Продвинутый пользователь ПК, самостоятельно изучил HTML и CSS, продолжаю развиваться в данной области, занимаюсь разработкой дизайна и вёрсткой сайтов, изучаю Photoshop.
Английский язык на среднем уровне, технический (компьютерный английский). Самостоятельно изучал японский.
Компьютерные навыки: Интернет, Ms Office, Adobe Photoshop, Flash, HTML, SHTML, XHTML, CSS, сборка, настройка компьютеров, подбор комплектующих, диагностика, ремонт (не паяю))
Рисую, пишу стихи.
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