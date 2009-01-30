PR, HTML+CSS вёрстка, стихи, статьи, photoshop

Заканчиваю вуз по специальности Связи с общественностью (PR).

Продвинутый пользователь ПК, самостоятельно изучил HTML и CSS, продолжаю развиваться в данной области, занимаюсь разработкой дизайна и вёрсткой сайтов, изучаю Photoshop.

Английский язык на среднем уровне, технический (компьютерный английский). Самостоятельно изучал японский.

Компьютерные навыки: Интернет, Ms Office, Adobe Photoshop, Flash, HTML, SHTML, XHTML, CSS, сборка, настройка компьютеров, подбор комплектующих, диагностика, ремонт (не паяю))

Рисую, пишу стихи.