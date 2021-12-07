KRIStofel50

Копирайтинг, Работа с текстами.
Добрый день! Меня зовут Кристина. Я - копирайтер и сказочный сценарист.
Помогу с написанием детских пьес, праздничных сценариев и стихов к мероприятию. Сторителлинг, статьи.
Опыт работы около 4-х лет.
Сказочно формулирую и празднично-увлекательно владею словом.
Мои тексты не оставят равнодушными и будут реально радовать и продавать.
Стоимость
* Одноактная детская пьеса - 1000 рублей
* Сценарий к празднику - 5 - 10000 рублей
* 1 стихотворение к праздничному мероприятию, юбилею, свадьбе - 500-700 рублей
* Художественный перевод стихов по подстрочнику - 500-800 рублей
Гарантия качества.Четкое и ответственное выполнение дедлайна.
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