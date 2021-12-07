KRIStofel50

Копирайтинг, Работа с текстами.

Добрый день! Меня зовут Кристина. Я - копирайтер и сказочный сценарист.

Помогу с написанием детских пьес, праздничных сценариев и стихов к мероприятию. Сторителлинг, статьи.

Опыт работы около 4-х лет.

Сказочно формулирую и празднично-увлекательно владею словом.

Мои тексты не оставят равнодушными и будут реально радовать и продавать.

Стоимость

* Одноактная детская пьеса - 1000 рублей

* Сценарий к празднику - 5 - 10000 рублей

* 1 стихотворение к праздничному мероприятию, юбилею, свадьбе - 500-700 рублей

* Художественный перевод стихов по подстрочнику - 500-800 рублей

Гарантия качества.Четкое и ответственное выполнение дедлайна.