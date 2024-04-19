Приветствую!

Меня зовут Кирилл, я Веб-дизайнер. Буду рад помочь с вашими проектами.

Каждая стоимость проекта обсуждается индивидуально, в зависимости от задачи.

Основные направления работы:

- Дизайн (корпоративных, новостных сайтов, Landing page)

- Адаптивный дизайн (десктопная, планшетная, мобильная версии)

Постоянно изучаю что-то новое и расту как специалист, чтобы сдалать ваш сайт красивым, современным и запоминающимся

Всегда готов к вашим проектам и открыт для сотрудничества.