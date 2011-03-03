Дизайн логотипов

Качественный логотип в короткие сроки за реальные деньги.

Схема работы:

- предоставляете необходимую информацию (форма, цветовое решение, стиль)

- выбираете меня исполнителем

- через три дня предоставляю рабочий вариант (или несколько)

- если концепция Вас устраивает осуществляете предоплату 50%

- на четвертый день проект дорабатывается и сдаётся заказчику

- после сдачи Вы оплачиваете оставшуюся часть

Все логотипы в портфолио - черновые варианты на стадии наброска