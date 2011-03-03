Дизайн логотипов
Качественный логотип в короткие сроки за реальные деньги.
Схема работы:
- предоставляете необходимую информацию (форма, цветовое решение, стиль)
- выбираете меня исполнителем
- через три дня предоставляю рабочий вариант (или несколько)
- если концепция Вас устраивает осуществляете предоплату 50%
- на четвертый день проект дорабатывается и сдаётся заказчику
- после сдачи Вы оплачиваете оставшуюся часть
Все логотипы в портфолио - черновые варианты на стадии наброска
Действие аккаунта приостановлено!