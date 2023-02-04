Kredaktoru

Парадокс, но в век компьютерных технологий всё более актуальной становится проблема грамотности: нередко тексты, попадающие на страницы печатных изданий или размещаемые в Интернете, пестрят орфографическими, пунктуационными и речевыми ошибками. Свою основную задачу мы видим в том, чтобы внести посильный вклад в изменение сложившейся ситуации, поскольку грамотность – одна из ключевых составляющих общей культуры человека и залог успеха любой деятельности.

Наша компания активно сотрудничает с издательствами и владельцами веб-сайтов. Перечень оказываемых услуг: редактирование и корректура любого текста (деловая документация, информационное наполнение веб-сайтов, презентации и т.д.), сопровождение сайта по подписке (проверка текста на ошибки при каждом обновлении), услуга «штатный редактор», обработка научных материалов.