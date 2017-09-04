Админка на фреймворке Vue.js, стек: nuxt + vuetify + axios Нужно: - разработать новые разделы - исправить баги в существующих разделах Требования к исполнителю: - ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
ОС: ubuntu Язык программирования: c++ Платформы: x64 Бд: sqlite Нужно: сделать несложное приложение на Qt c использованием openCVЗадача: приложение разворачивается на весь экранпоказываем картинку с веб ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Почти готовый фронтенд игры, имеющий визуальные и несколько логических недоработок. Вся основная логика выполнена, требуется именно вычищение багов и доработка. Нужен исполнитель, который: сможет устранить багивнести правки в версткув дальнейшем сможет осуществлять ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Задача: Бекенд сервер, который взаимодействует с различными провайдерами (поставщики игр, может быть неограниченное количество, для каждого будет написан свой код для интеграции (т.к. все используют свои протоколы и тп особенности) Провайдеры постоянно сообщают ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Задача: Есть компьютеры с 1 или 2 экранами. Сделать приложение, которое запускается, разворачивает две формы, по одной на каждый экран. в каждой форме вебвью на основе хромиум. в каждой форме может быть ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть небольшой фронт (регистрация + галерея фоток) сделанный на вуе. адаптированный десктоп + мобильник требуются фиксы: 1) пофиксить адаптивность – на андроиде не прокручивается страница с фотографиями (на айфоне нормально прокручивается). ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача: промо-сайт дизайн + верстка без ЦМС (!) никаких вордпрес/битрикс и прочей ненужности не предлагать. ВАЖНО: дизайн и верстка выполняется этапами - эскиз - дизайн - верстка, с ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Важно: только React Студиям, не беспокоить - ТОЛЬКО фрилансерам Что требуется сделать: Форма авторизации (два поля, телефон, пароль)Форма регистрацииФорма восстановления пароляУсловная страница (личный кабинет)Страница с редактированием персональных данных пользователя (будет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задание выполняется на базе фреймворка Yii2 БД - mySQL Верстка: используется самая простая верстка Задача: Регистрация (выбор страны, региона, города, с капчей, с подтверждением е-мейла)АвторизацияСброс забытого пароляПользователи (люди - отображение ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть заданный хештег 1. логинимся в инстаграм, с заданного аккаунта 2. мониторим новые фотографии и сохраняем их в папку. в т.ч. загружаем аватарку и имя опубликовавшего. аватарки и имена ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад