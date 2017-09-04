KSergey65

Сергей KSergey65

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Доработка проекта на фреймворке Ionic (angular)

    Почти готовый фронтенд игры, имеющий визуальные и несколько логических недоработок. Вся основная логика выполнена, требуется именно вычищение багов и доработка. Нужен исполнитель, который: сможет устранить багивнести правки в версткув дальнейшем сможет осуществлять ...

    AngularGit
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Golang Бэкенд для нагруженного проекта (400-600 запросов/сек)

    Задача: Бекенд сервер, который взаимодействует с различными провайдерами (поставщики игр, может быть неограниченное количество, для каждого будет написан свой код для интеграции (т.к. все используют свои протоколы и тп особенности) Провайдеры постоянно сообщают ...

    PostgreSQLRedisUbuntu
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложения для linux (c++)

    Задача: Есть компьютеры с 1 или 2 экранами. Сделать приложение, которое запускается, разворачивает две формы, по одной на каждый экран. в каждой форме вебвью на основе хромиум. в каждой форме может быть ...

    HTMLLinuxUbuntu
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки в небольшой готовый фронтенд (Vue.js)

    Есть небольшой фронт (регистрация + галерея фоток) сделанный  на вуе. адаптированный десктоп + мобильник требуются фиксы: 1) пофиксить адаптивность – на андроиде не прокручивается страница с фотографиями (на айфоне нормально прокручивается). ...

    AndroidVue.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лендинг: дизайн и верстка для мобильного приложения.

    Задача: промо-сайт ﻿дизайн + верстка  без ЦМС (!) никаких вордпрес/битрикс и прочей ненужности не предлагать. ВАЖНО: дизайн и верстка выполняется этапами - эскиз - дизайн - верстка, с ...

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Основа сайта на React

    Важно: только React   Студиям, не беспокоить - ТОЛЬКО фрилансерам Что требуется сделать: Форма авторизации (два поля, телефон, пароль)Форма регистрацииФорма восстановления пароляУсловная страница (личный кабинет)Страница с редактированием персональных данных пользователя (будет ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка небольшого фронтенда на Yii2

    Задание выполняется на базе фреймворка Yii2 БД - mySQL Верстка: используется самая простая верстка Задача: Регистрация (выбор страны, региона, города, с капчей, с подтверждением е-мейла)АвторизацияСброс забытого пароляПользователи (люди - отображение ...

    MySQLYii
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мониторинг хэштега в инстаграм

    Есть заданный хештег 1. логинимся в инстаграм, с заданного аккаунта 2. мониторим новые фотографии и сохраняем их в папку. в т.ч. загружаем аватарку и имя опубликовавшего. аватарки и имена ...

    Delphi
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад