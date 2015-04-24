KTRKV

Евгений KTRKV

 
46 летРоссия/Вологда
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Менеджер проектов, контент-менеджер, администратор сайтов, копирайтер
HTML-верстка
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от $1
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
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Интернет-магазины
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от $1
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Тестирование сайтов
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от $1
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
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