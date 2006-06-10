Донченко Сергей Александрович

Цель

Ищу удаленную работу (на домашнем компьтере).

Личные данные

Дата и место рождения: 12 октября 1982 г., г. Вознесенск

Николаевская обл.

Возраст: 23 года

Семейное положение: женат

Адрес: 51202, г. Первомайск, ул. Строительная 54, кв. 2

Телефон рабочий: 8-05161-4-26-18 (с 9 до 18 часов)

Телефон домашний: 8-05161-4-58-53 (после 19 часов)

Телефон мобильный: 8-066-366-51-14

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

1999 - 2004 Одесский Университет им. И.И. Мечникова

факультет математики и информатики,

специальность прикладная математика (диплом с отличием)

Дополнительное образование

2005 Высшая школа Рекламы, специальность менеджер рекламы (4 месяца)

ОПЫТ РАБОТЫ

08.2003 - Интернет провайдер "ВСЕСВИТ", газета,ФМ-радио,теле-студия, кабельный оператор

Программист

1. Автоматизация работы по сортировке и хранению объявлений, подаваемых в газету "ТВ ВСЕСВИТ" и конечная их обработка для импорта в программу InDesign.

2. Сайт VISP.COM.UA.

3. 1C

4. Программа "Кабельный оператор" - ввод и хранение данных о оплатах за услуги кабельного оператора(проэкт развивается, есть идеи создания непосредственно системы управления сигналами - подачи сигнала тому или иному абоненту).

Системный администратор

1. Построение многоранговых сетей

2. Администрирование

3. Наладил работу биллинговой системы

4. Система рассылок (самодельная - размер лицевого счета абонента)

5. Почтовая система

Знание языков

Украинский, русский - родные

Английский - свободно чтение и перевод текстов

Работа с компьютером

Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)

Навык работы с Internet (MS Explorer,Mozilla(FireFox),...) и E-mail(Outlook Express,The Bat), статистическими (SPSS, ОСА), графическими (CorelDRAW!, Paint Shop Pro,Macromedia Flash).

Опыт по прикладному и системному программированию (С/С++,Java,Delphi,VB) и WEB дизайну

(HTML, Perl,PHP,JavaScript,VBScript)

Имею домашний ПК (Athlon 2.7 Gb) с доступом в Internet.

Рекомендации из учебных заведений и предыдущих мест работы будут представлены по требованию