Донченко Сергей Александрович
Цель
Ищу удаленную работу (на домашнем компьтере).
Личные данные
Дата и место рождения: 12 октября 1982 г., г. Вознесенск
Николаевская обл.
Возраст: 23 года
Семейное положение: женат
Адрес: 51202, г. Первомайск, ул. Строительная 54, кв. 2
Телефон рабочий: 8-05161-4-26-18 (с 9 до 18 часов)
Телефон домашний: 8-05161-4-58-53 (после 19 часов)
Телефон мобильный: 8-066-366-51-14
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
1999 - 2004 Одесский Университет им. И.И. Мечникова
факультет математики и информатики,
специальность прикладная математика (диплом с отличием)
Дополнительное образование
2005 Высшая школа Рекламы, специальность менеджер рекламы (4 месяца)
ОПЫТ РАБОТЫ
08.2003 - Интернет провайдер "ВСЕСВИТ", газета,ФМ-радио,теле-студия, кабельный оператор
Программист
1. Автоматизация работы по сортировке и хранению объявлений, подаваемых в газету "ТВ ВСЕСВИТ" и конечная их обработка для импорта в программу InDesign.
2. Сайт VISP.COM.UA.
3. 1C
4. Программа "Кабельный оператор" - ввод и хранение данных о оплатах за услуги кабельного оператора(проэкт развивается, есть идеи создания непосредственно системы управления сигналами - подачи сигнала тому или иному абоненту).
Системный администратор
1. Построение многоранговых сетей
2. Администрирование
3. Наладил работу биллинговой системы
4. Система рассылок (самодельная - размер лицевого счета абонента)
5. Почтовая система
Знание языков
Украинский, русский - родные
Английский - свободно чтение и перевод текстов
Работа с компьютером
Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)
Навык работы с Internet (MS Explorer,Mozilla(FireFox),...) и E-mail(Outlook Express,The Bat), статистическими (SPSS, ОСА), графическими (CorelDRAW!, Paint Shop Pro,Macromedia Flash).
Опыт по прикладному и системному программированию (С/С++,Java,Delphi,VB) и WEB дизайну
(HTML, Perl,PHP,JavaScript,VBScript)
Имею домашний ПК (Athlon 2.7 Gb) с доступом в Internet.
Рекомендации из учебных заведений и предыдущих мест работы будут представлены по требованию