Дизайнер

Меня зовут Юрий и я дизайнер).С 2004 г. профессионально занимаюсь такими направлениямидизайна как: логотипы, фирменный стиль, полиграфия, фотоколлажи, наружная

реклама, интерьеры жилые и общественные, разработка торгового оборудования, 3D графика. И в этом мнепомогает мой опыт и художественное образование.Всегда со вниманием отношусь к требованиям и предложениямзаказчика. И каждый проект создается с нуля до полноценного продукта.Для своих проектов, с удовольствием использую 3D материалы, фото, рисунки и иллюстрации,схемы и т. п. собственного исполнения. Конечно же, если на то нет особых

договоренностей с заказчиком.В общем, всё перед вашими глазами, смотрите ниже. Естьвопросы или предложения, я всегда на связи и всегда готов включиться в работу.Быстро, качественно, взаимовыгодно